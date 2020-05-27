2020-05-27T17:00:27+03:00
Общество

«КП-Саратов» вновь занимает лидирующее положение в регионе по индексу качества сайтов Яндекса

Прирост составил 500 единиц за месяц
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За пять месяцев 2020 года лидирующая позиция сайта «КП-Саратов» (saratov.kp.ru) сохранилась.

Соответствующий региональный рейтинг опубликовал сегодня, 27 мая, портал Яндекс — индекс качества сайтов. Он отражает востребованность ресурса аудиторией.

За месяц прирост «КП-Саратов» составил 500 единиц — с 41,3 до 41,8 тыс.

Например, ИКС сайта saratov.aif.ru составил 27,1 тыс. и показал большой прирост — 800 единиц.

ИКС vzsar.ru составил 8,7 тыс., что на 300 единиц выше уровня конца апреля, Sarbc.ru — 5,5 тыс., nversia.ru — 4,92 тыс., 4vsar.ru — 4,55 тыс.

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Похожая ситуация в рейтинге сервиса LiveInternet. По итогам многих месяцев сайт «Комсомолки» удерживает второе место среди местных изданий. Этот показатель отражает количество посетителей.

Для справки: Яндекс уточняет, что индекс качества поддомена сайта, как правило, равен показателю качества основного домена. С этой точки зрения в рейтингах региональных СМИ сайт «КП-Саратов» не принимает участие, поскольку это может показать в невыгодном свете сайты местных изданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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