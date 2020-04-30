Сайт «КП-Саратов» остается на лидирующих позициях в регионе по вниманию поисковых систем и запросам пользователей

30 Апр 2020 2020-04-30T20:51:53+03:00

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По итогам первых четырех месяцев 2020 года сайт «КП-Саратов» (saratov.kp.ru) продолжает занимать одну из лидирующих позиций в рейтинге саратовских СМИ.

Накануне, 29 апреля, компания Яндекс обновила индексы качества сайтов (ИКС) российских и саратовских СМИ. Индекс качества сайта (ИКС) — показатель, который ввел Яндекс с 2018 года. Он заключается в определении востребованности сайта аудиторией.

Обычно сравнивать индексы региональных и федеральных ресурсов некорректно — они не сопоставимы.

Это наглядно демонстрируют следующие цифры на 29 апреля:

ИКС saratov.kp.ru составляет 41 300 с приростом 1 200 за месяц. ИКС vzsar.ru — 8 400 с приростом в 300. У «Версии-Саратов» — 4 840, «Четвертой власти» — 4 340, а «Региона 64» — 20.

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С этой точки зрения в рейтингах региональных СМИ сайт «КП-Саратов» не принимает участие, поскольку это может показать в невыгодном свете сайты местных изданий.

Для справки: Яндекс уточняет, что индекс качества поддомена сайта, как правило, равен показателю качества основного домена.

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Анализ посещаемости сайтов ведет сервис LiveInternet. Согласно его аналитике, «Комсомолка» стабильно удерживает второе место в регионе. При этом не только в разрезе новостных сайтов, но и среди порталов всех категорий. Третье место в этом месяце досталось ИА «Версия-Саратов», четвертое — ИА «Регион 64», а замыкает топ-5 по итогам апреля — «Саратов-24». Лидер по посещаемости – ИА «Взгляд-инфо», которое уступает «КП-Саратов» по доле местных читателей (30%)

За апрель число посетителей сайта «КП-Саратов» составило 395 143 человека. При этом доля охвата местных посетителей одна из самых высоких — 42%. Число читателей сайта «КП-Саратов» за апрель существенно выросло. Например, в апреле прошлого года оно составляло 171 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU