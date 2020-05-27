Иван Дзюбан стал новым председателем комитета по соцполитике в Саратовской облдуме

27 Май 2020 2020-05-27T17:13:14+03:00

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По результатам голосования на заседании Саратовской областной думы 27 мая руководитель фракции ЕР в областном парламенте Иван Дзюбан избран председателем комитета по соцполитике.

В результате тайного голосования за Дзюбана было подано 28 голосов.

Его конкурент от КПРФ Николай Бондаренко набрал пять голосов.

Всего 35 депутатов проголосовали, два бюллетеня были недействительны.

Напомним, Евгений Ковалев перестал быть главой комитета по соцполитике в Саратовской облдуме. Он заявил, что как главврач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева», вынужден сосредоточиться на работе, связанной с борьбой против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU