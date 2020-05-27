Евгений Ковалев перестал быть главой комитета по соцполитике в Саратовской облдуме

27 Май 2020 2020-05-27T15:55:30+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев заявил на заседании думы 27 мая, что как главврач вынужден сосредоточиться на работе, связанной с борьбой против коронавируса. Поэтому он подал заявление об уходе с поста председателя комитета думы по социальной политике.

Депутаты поблагодарили коллегу за работу во главе комитета и проголосовали в поддержку его заявления об отставке.

Ковалев остается рядовым членом комитета.

С февраля 2020 года по настоящее время Евгений Ковалев является главным врачом ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева».

ИСТОЧНИК KP.RU