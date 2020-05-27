Евгений Ковалев перестал быть главой комитета по соцполитике в Саратовской облдуме
Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев заявил на заседании думы 27 мая, что как главврач вынужден сосредоточиться на работе, связанной с борьбой против коронавируса. Поэтому он подал заявление об уходе с поста председателя комитета думы по социальной политике.
Депутаты поблагодарили коллегу за работу во главе комитета и проголосовали в поддержку его заявления об отставке.
Ковалев остается рядовым членом комитета.
С февраля 2020 года по настоящее время Евгений Ковалев является главным врачом ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева».
ИСТОЧНИК KP.RU