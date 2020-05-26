Главный врач ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгений Ковалев заявил, что готов предоставить все разъяснения и документы на выплаты врачам по коронавирусу

26 Май 2020 2020-05-26T21:35:50+03:00

Ковалев: Мой сотовый телефон доступен для звонков как пациентов, так и сотрудников по всем вопросам

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Главный врач ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгений Ковалев прокомментировал информацию регионального СУ СКР о выплатах надбавок врачам, работающим с больными коронавирусом.

- В средствах массовой информации появилась публикация о том, что в отношении ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева» следователями СК России по Саратовской области организована доследственная проверка сведений о невыплате медицинским работникам стимулирующих надбавок за работу с больными COVID-19. Требований от следственного комитета на предоставление документов для проверки на данный момент в учреждение не поступало. Мы готовы предоставить все необходимые разъяснения и документацию.

С 24.03.2020 года на базе терапевтического и кардиологического отделений открыт прием пациентов с внебольничной пневмонией. Потоки пациентов разделены. Пациенты, ожидающие результатов проведенного обследования на наличие вируса COVID-19, изолированы и находятся на первом этаже. При получении положительного результата данные пациенты немедленно бригадой скорой помощи переводятся в учреждения, перепрофилированные под инфекционные, для лечения больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациенты с отрицательным результатом госпитализируются в терапевтическое отделение нашего учреждения, для лечения внебольничной пневмонии. Всем сотрудникам данных подразделений, контактировавших с больными с выявленным COVID-19, произведены дополнительные стимулирующие доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Выплаты за апрель 2020 года на основании постановления Правительства РФ №415 от 02.04.2020 года и Правительства СО №234-П от 02.04.2020 года произведены в полном объеме. Сотрудникам поликлинической службы, контактировавшим с больными с выявленным COVID-19, выплаты произведены также в полном объеме в соответствии с законодательством.

С 20.05.2020 на базе родильного отделения ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева» развернуто 60 коек круглосуточного пребывания для больных с признаками внебольничной пневмонии, подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, а также контактных с больными подтвержденной коронавирусной инфекцией при наличии клинических симптомов. Сотрудникам данного отделения с 20.05.2020 года будут производиться выплаты по трем постановлениям: №484 от 12.04.2020г., №415 от 02.04.2020г., №234-п от 02.04.2020г. в сроки выплаты заработной платы за май текущего года. С коллективом учреждения проводились и проводятся разъяснительные беседы о проведении указанных доплат согласно действующего законодательства. С января этого года во всех подразделениях учреждения в доступном месте размещен мой сотовый телефон, на который в любое время могут позвонить как пациенты, так и сотрудники по всем вопросам. Администрация больницы готова принять каждого сотрудника и индивидуально ответить на все вопросы и разъяснить выплаты и начисления согласно действующему законодательству, - отметил главный врач ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгений Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU