2020-05-25T16:34:12+03:00
Общество

Депутат Саратовской облдумы выяснит законность постройки на набережной Космонавтов

Иван Дзюбан заявил, что эту проблему необходимо обсудить в региональном парламенте
Ольга Симонова
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На набережной Космонавтов возвели новое строениеНа набережной Космонавтов возвели новое строение
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Саратовской облдуме, депутат Иван Дзюбан рассказал, что направит запрос, чтобы выяснить законность нового строения на набережной Космонавтов, рядом с домом №6.

Он сообщил, что на заседании облдумы 27 мая будет обсуждаться закон о регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области. Дзюбан отметил, что это случилось, несмотря на то, что некоторые фракции затягивали обсуждение.

По словам депутата, закон, действительно, важный. В нем большое внимание уделяется необходимости застройки с учетом наличия социальной инфраструктуры, а также ограничения этажности зданий для формирования комфортной городской среды Саратова.

- Но не успели мы урегулировать эту проблему, как была выявлена другая. На набережной Космонавтов, рядом с памятником Ю. А. Гагарину, появился объект капитального строения в том месте, где должна быть расположена «зеленая зона». Факт того, что этого не заметили ответственные лица, выдающие разрешение на строительство, для меня остается большим вопросом. Мной, в свою очередь, будет направлен депутатский запрос с целью выяснения законности и обоснованности этой постройки, — заявил Иван Дзюбан.

Постройка находится неподалеку от памятника Ю. А. Гагарину

Постройка находится неподалеку от памятника Ю. А. Гагарину

Депутат подчеркнул, что эту проблему необходимо обсудить в региональном парламенте совместно с депутатами городской думы, чтобы пресечь появление несанкционированной застройки и в Саратове, и в области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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