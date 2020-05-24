2020-05-24T19:00:36+03:00
Общество

Саратовцы заметили новое строение на набережной Космонавтов

По данным кадастровой карты, участок предназначен для размещения летнего кафе
Ольга Симонова
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Фото из группы «САРАТОВ | Строительство & Архитектура»Фото из группы «САРАТОВ | Строительство & Архитектура»
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На набережной Космонавтов в Саратове горожане заметили появившееся кирпичное строение.

- Пока в одном месте сносят незаконные постройки, в другом месте их возводят, — написали в паблике «САРАТОВ | Строительство & Архитектура», дополнив сделанными Анной Мушта фото.

Фото из группы «САРАТОВ | Строительство & Архитектура»

Фото из группы «САРАТОВ | Строительство & Архитектура»

Постройка появилась напротив дома №6 по набережной Космонавтов. Согласно данным открытых источников, в доме сейчас располагается ресторан, кафе, летняя веранда и другие организации.

По информации кадастровой карты, участок, на котором построили сооружение, предназначен для размещения летнего кафе.

Скриншот из кадастровой карты

Скриншот из кадастровой карты

Напомним, несколькими днями ранее на набережной Космонавтов начали сносить павильон у кафе «Старый город». Ранее администрация Саратова подавала на владельца в суд, чтобы тот освободил участок. В данные судом хозяину десять дней на демонтаж он не был выполнен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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