Саратовцы заметили новое строение на набережной Космонавтов
На набережной Космонавтов в Саратове горожане заметили появившееся кирпичное строение.
- Пока в одном месте сносят незаконные постройки, в другом месте их возводят, — написали в паблике «САРАТОВ | Строительство & Архитектура», дополнив сделанными Анной Мушта фото.
Фото из группы «САРАТОВ | Строительство & Архитектура»
Постройка появилась напротив дома №6 по набережной Космонавтов. Согласно данным открытых источников, в доме сейчас располагается ресторан, кафе, летняя веранда и другие организации.
По информации кадастровой карты, участок, на котором построили сооружение, предназначен для размещения летнего кафе.
Скриншот из кадастровой карты
Напомним, несколькими днями ранее на набережной Космонавтов начали сносить павильон у кафе «Старый город». Ранее администрация Саратова подавала на владельца в суд, чтобы тот освободил участок. В данные судом хозяину десять дней на демонтаж он не был выполнен.
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ИСТОЧНИК KP.RU