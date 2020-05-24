Саратовцы заметили новое строение на набережной Космонавтов

24 Май 2020 2020-05-24T19:00:36+03:00

По данным кадастровой карты, участок предназначен для размещения летнего кафе

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На набережной Космонавтов в Саратове горожане заметили появившееся кирпичное строение.

- Пока в одном месте сносят незаконные постройки, в другом месте их возводят, — написали в паблике «САРАТОВ | Строительство & Архитектура», дополнив сделанными Анной Мушта фото.

Фото из группы «САРАТОВ | Строительство & Архитектура»

Постройка появилась напротив дома №6 по набережной Космонавтов. Согласно данным открытых источников, в доме сейчас располагается ресторан, кафе, летняя веранда и другие организации.

По информации кадастровой карты, участок, на котором построили сооружение, предназначен для размещения летнего кафе.

Скриншот из кадастровой карты

Напомним, несколькими днями ранее на набережной Космонавтов начали сносить павильон у кафе «Старый город». Ранее администрация Саратова подавала на владельца в суд, чтобы тот освободил участок. В данные судом хозяину десять дней на демонтаж он не был выполнен.

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ИСТОЧНИК KP.RU