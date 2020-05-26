2020-05-26T15:12:27+03:00
Общество

Мэрия Саратова: У нас нет четких планов по сносу деревьев

Зеленые насаждения спиливают по факту
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В Саратовской областной думе прошло рабочее совещание по вопросу спила зеленых насаждений и озеленения скверов в Саратове.

Общественники и ряд депутатов выступили с обвинением в адрес городских властей в незаконных и неконтролируемых вырубках деревьев.

Алексей Цопин, замглавы комитета по дорожному хозяйству благоустройству и транспорту администрации Саратова, заявил, что каждое дерево обследуется на жизнеспособность и его снос происходит только после заключения.

- Из 75 запланированных к сносу на проспекте Кирова не было вопросов ни к одному. Пять деревьев все-таки под вопросом, остальные реально представляли опасность. Теперь вместо этого планируется высадить 85 деревьев на проспекте. Будет не сокращение, а увеличение. И такая ситуация по всему городу, более тысячи высадить по городу планируем, — заявил Цопин.

Он отметил, что сейчас идет опиловка возле гостиницы «Саратов» и не надо волноваться по этому поводу.

- Зеленая комиссия, которая проверяет, никогда не выходит на место, решает заочно, дает разрешение на снос деревьев на улицах оптом по целым районам. Такое разрешение нам показывали те, кто спиливают. Никакого осмотра там не проводится. У мэрии есть желание спилить как можно больше, а мы пытаемся что-то отстоять. Дерево на улице наклонилось на крышу — его не трогают, но идут в сквер и там спиливают деревья, — считает журналист Елена Налимова.

Алексей Цопин возразил, что норматива по сносу нет никакого, а на каждом дереве стояли отметки зеленой комиссии.

Депутаты обратили внимание, что приживаемость деревьев в Саратове — порядка 75%, это означает, что большую часть денег выбрасывают на ветер, это просто освоение денег.

Выступил также старший помощник прокурора Саратовской области Иван Гусев.

- В нарушении требований нормативных актов администрация Саратова не провела мероприятия по комплексной посадке деревьев, нет дендроплана, не выполнены ряд других обязательных мер. Нет проектов реконструкции озеленения. Представления по этому поводу направлены.

Алексей Цопин заявил, что никаких четких планов у мэрии по сносу деревьев нет.

- У нас планов по сносам нет. Мы работаем только по факту. Количество, которое пойдет под снос, у нас не определено, — сказал чиновник.

Ранее он признал также, что полная инвентаризация зеленых насаждений не проводилась в Саратове вообще.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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