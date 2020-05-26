В Саратове предложено ввести мораторий на вырубку деревьев

26 Май 2020 2020-05-26T14:51:31+03:00

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Член Общественной палаты Саратовской области Евгений Малявко на заседании в областной думе 26 мая по вопросу спила зеленых насаждений предложил объявить мораторий на вырубку деревьев в областном центре.

- Давайте введем мораторий на вырубку деревьев. Может, не тотально — например, разрешим ресурсникам, если требуется ремонт коммуникаций, а за это время создать структуру, куда войдут профессионалы. Разработаем план и сдвинем ситуацию с мертвой точки, — предложил Малявко.

Леонид Писной предложил три шага для нормализации ситуации в Саратове.

- Никакого плана нет по деревьям. По жалобам приехали, обрезали и все.

Сам как строитель понимаю проблему, но отмечу, что при выполнении норм озеленения улиц города не надо в показатели вписывать Кумысную поляну, которая вон там, а мы то здесь.

Давайте по каждому району на зиму отдавать общественности предложения по деревьям на следующий год. Пусть люди знают и предлагают, по кварталам.

Второе: деревья не только на улицах растут, но и во дворах. Посадки во дворах — конца 60-х годов, там старики живут, не могут этим сами заняться. Дворовые территории делаем, крыши, ГВС, а деревья падают. Вы вот лучше помогите управляющим компаниям по дворам, — заметил Писной.

По его словам от 15 до 18 тыс. рублей стоит спил одного дерева.

- Третий шаг: кронирование, это надо как-то по-другому делать, а не так, как сейчас, пусть ученые подскажут, — заметил Писной.

Общественница Ольга Пицунова заметила, что предложение о моратории на вырубку они уже доносили до мэра Михаила Исаева. Глава города ответил отказом.

- Они продолжат пилить, а пилят они быстро, — заметила Пицунова.

ИСТОЧНИК KP.RU