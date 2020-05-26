2020-05-26T14:19:01+03:00
Общество

Чиновник мэрии признался, что в Саратове не проводили полную инвентаризацию деревьев

При этом на инвентаризацию каждого гектара предусмотрено по 5 млн рублей
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Полную инвентаризацию деревьев в Саратове не проводилиПолную инвентаризацию деревьев в Саратове не проводили
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В Саратовской областной думе сегодня, 26 мая, проходит рабочее совещание по вопросу спила зеленых насаждений, озеленения скверов.

Общественница Ольга Пицунова предложила привлекать чиновников к уголовной ответственности за незаконный спил деревьев.

- Есть случаи фальсификации протоколов зеленой комиссии. К примеру, деревья на Театральной площади сносили по решению 2019 года. Разрешения выдаются задним числом, в те дни, когда не было заседаний зеленых комиссий, поэтому нам не выдают протоколы этих заседаний. Объясняют, что это служебная информация. От нас, от жителей, скрывают, сколько собираются вырубить в нашем городе деревьев, — возмутилась Пицунова.

Она сказала, что карта обустройства парковок, карта ремонта тротуаров и план вырубки зеленых насаждений совпадают. Деревья вырубают для ремонта тротуаров и устройства парковок, чего быть не должно. Парковки, по ее словам, при этом, планируются везде, даже там, где запрещено.

- Инвентаризация насаждений. Оказывается, на нее 5 млн рублей на каждый гектар направляется. Обращаю внимание, что службы благоустройства уже имеют свои отделы инвентаризации. Многие годы на это выделяются деньги, в частности, на руководителя ее, Васильева, на его зарплату, а он занимается только спилом. По сути, инвентаризации никакой нет. Кроме этого, у нас нет наказания за незаконный спил дерева. Единственное, как можно привлечь чиновников к ответственности — по уголовной статье за то, что они лишают горожан чистого воздуха, — заявила Пицунова.

Алексей Цопин, замглавы комитета по дорожному хозяйству благоустройству и транспорту администрации Саратова, признал, что полная инвентаризация зеленых насаждений не проводилась вообще.

- У нас нет возможности ее провести, — заявил Цопин.

Ранее «КП-Саратов» писала, что по этому поводу главе города было внесено представление прокуратуры.

Также чиновник пояснил ситуацию с платными парковками.

- По поводу платных парковок у меня нет информации, проектов таких не обсуждалось. Если бы такой документ готовился, мы бы о нем знали, — отметил Цопин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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