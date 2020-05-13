Прокуратура внесла представление Михаилу Исаеву о незаконном сносе деревьев в Саратове
В Саратове прокуратура отреагировала на публикации в СМИ и соцсетях о массовом сносе деревьев в городе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка.
Установлено, что при сносе деревьев массово нарушается законодательство по их охране и защите.
- Зеленые насаждения в границах муниципального образования «Город Саратов» не проинвентаризированы, отсутствует дендраплан и проекты реконструируемых объектов озеленения. Мероприятия по омолаживанию корневой системы зеленых насаждений не проводятся, меры к улучшению механического состава почв не принимаются, — отметили в прокуратуре.
Главе администрации Михаилу Исаеву внесено представлении об устранении нарушений закона. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU