Прокуратура внесла представление Михаилу Исаеву о незаконном сносе деревьев в Саратове

13 Май 2020 2020-05-13T12:15:07+03:00

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В Саратове прокуратура отреагировала на публикации в СМИ и соцсетях о массовом сносе деревьев в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка.

Установлено, что при сносе деревьев массово нарушается законодательство по их охране и защите.

- Зеленые насаждения в границах муниципального образования «Город Саратов» не проинвентаризированы, отсутствует дендраплан и проекты реконструируемых объектов озеленения. Мероприятия по омолаживанию корневой системы зеленых насаждений не проводятся, меры к улучшению механического состава почв не принимаются, — отметили в прокуратуре.

Главе администрации Михаилу Исаеву внесено представлении об устранении нарушений закона. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU