У гостиницы «Россия» в Саратове появился второй забор
У здания бывшей гостиницы «Россия» в центре Саратова появилось новое ограждение — бетонные блоки, помимо уже установленного, из профлиста.
- Собственник укрепляет забор по итогам заключения спецорганизации, —
Рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.
Напомним, вопрос разрушения гостиницы ранее обсуждали в областной думе. Об этом также сообщали в соцсетях местные жители.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU