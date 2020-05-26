У гостиницы «Россия» в Саратове появился второй забор

26 Май 2020 2020-05-26T13:34:58+03:00

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У здания бывшей гостиницы «Россия» в центре Саратова появилось новое ограждение — бетонные блоки, помимо уже установленного, из профлиста.

- Собственник укрепляет забор по итогам заключения спецорганизации, —

Рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, вопрос разрушения гостиницы ранее обсуждали в областной думе. Об этом также сообщали в соцсетях местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU