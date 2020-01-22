Здание гостиницы «Россия» в центре Саратова грозит рухнуть
Глубокие трещины вызвали деформацию фасада [фото]
Фото соцсетей
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Здание бывшей гостиницы «Россия» на проспекте Кирова в Саратове грозит развалиться.
Как сообщают очевидцы в соцсети, фасад покрылся трещинами. Причем некоторые вызвали деформацию стен и оконных рам.
Фото соцсетей
- Неэксплуатируемое здание гостиницы «Россия» трещит по швам, что грозит большим обрушением, — написал участник группы «Саратов онлайн».
Большинство комментаторов с ним согласились, отметив, что в таком состоянии здание находится несколько недель.
ИСТОЧНИК KP.RU