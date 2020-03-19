В Саратове обсудили разрушение «России»

19 Март 2020 2020-03-19T14:38:45+03:00

Но прийти к общему мнению не удалось

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На рабочем совещании в Саратовской областной думы сегодня, 19 марта, был рассмотрен вопрос разрушения здания гостиницы «Россия».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по теме выступил депутат Леонид Писной.

- Когда «Европа» горела, люди спрашивали: что будет с «Россией». Она тоже дважды горела. Я хожу мимо на прогулки и замечаю выпячивание кирпичной кладки. Хорошо, если оно сложится ночью, когда на улице Горького никого рядом не будет. Что город собирается делать с этим объектом? — поинтересовался Писной.

Замглавы администрации Антон Корнеев отметил, что здание принадлежит нескольким собственникам. Среди них 11 физических и три юридических лица, одно из которых проходит стадию банкротства. Муниципальной собственности в «России» нет.

Он также рассказал, что здание огорожено по улице Горького, предпринимателей, ведущих поблизости торговлю, предупредили об ответственности, но по ночам они разбирают забор и продолжают деятельность.

- В случае, если гостиница рухнет и кого-то придавит, то субсидиарную ответственность будут нести собственники, — подчеркнул Корнеев.

По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия области Владимира Мухина, здание является муниципальным памятником архитектуры. Однако уже поступали предложения собственников его продать.

- Если объект аварийный и создает угрозы, то это одно законодательство, возможен снос. Если он еще и памятник — то это вопрос реставрации, — отметил Мухин.

Депутат Леонид Писной предложил городу взять тайм-аут и разработать план о дальнейших действиях. Было решено собраться через неделю по этой же теме.

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ИСТОЧНИК KP.RU