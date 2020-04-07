2020-04-07T10:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Генштабе рассказали о призыве на удаленке

Сотрудники военкоматов трудятся дистанционно
Дарья Вострикова
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Во время весеннего призыва служить отправятся 135 тыс.новобранцевВо время весеннего призыва служить отправятся 135 тыс.новобранцевФото: Александр КОЦ
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В Генштабе опровергли информацию о закрытии военкоматов.

Сотрудники комиссариатов работают удаленно, собирают данные о призывниках по телефону или электронной почте. Переход на такой режим работы обусловлен защитой от коронавируса, чему явно не способствует сбор в одном месте толп молодых людей.

- Главная задача — не допустить возникновения и распространения новой инфекции среди призывников и военнослужащих. В призывных и сборных пунктах есть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, тест-системы, медицинские маски, средства для дезинфекции, — объяснил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Напомним, из-за пандемии коронавируса новобранцы отправятся отдавать долг родине не раньше, чем 20 мая. Перед тем, как отправиться в свои части, они пройдут двухнедельный карантин.

Согласна указу президента во время весеннего призыва служить отправятся 135 тыс. представителей сильного пола. Они пробудут в армии до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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