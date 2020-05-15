Отключение горячей воды в Саратове и Энгельсе перенесено на июнь

15 Май 2020 2020-05-15T08:21:25+03:00

Первый этап опрессовки уже начался

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В Энгельсе отключение горячей воды будет перенесено на июнь.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», такое решение было принято после обращения губернатора Валерия Радаева.

Что касается Саратова, то опрессовка уже началась 12 мая. Было охвачено порядка 20% абонентов. Следующий этап перенесен на 1 июня — тогда будут отключены жители Ленинского и Кировского районов.

- Для оперативного восстановления горячего водоснабжения увеличено количество ремонтных бригад и организованы работы в круглосуточном режиме. Восстановление ресурса будет осуществляться по мере завершения работ, — отметили в филиале.

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Причина — позднее окончание отопсезона. «Т Плюс» не может далее откладывать опрессовку

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ИСТОЧНИК KP.RU