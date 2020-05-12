2020-05-12T09:53:13+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Саратове в 2020 году: где уже начались опрессовки и сколько продлятся

Рассказываем, где в Саратове уже отключили горячую воду и до какого числа
Екатерина Семенова
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Саратовцам снова придется греть воду для купанияСаратовцам снова придется греть воду для купанияФото: Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня, 12 мая, начались гидравлические испытания тепломагистралей.

Рассказываем, где уже отключили горячую воду в Саратове.

Опрессовки начались на котельных по адресам: Большая Горная, 341, Южная, 38, а также Барнаульская, 6в.

В связи с этим отключена горячая вода в домах на Большой Горной, 341 и 343, 6-м Динамовском проезде, 40а и 40Б, Южной, 38г, Барнаульской, 2а и 2Б.

Энергетики сообщают, что гидравлические испытания, а следовательно, отключение горячей воды продлятся до 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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