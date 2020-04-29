Жителям Саратова грозит отключение горячей воды на самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T15:14:10+03:00

Причина — позднее окончание отопсезона. «Т Плюс» не может далее откладывать опрессовку

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Саратовцы могут остаться на самоизоляции без горячей воды

Как сообщил во время онлайн-конференции Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», гидравлические испытания начнутся после майских праздников.

Однако, если режим самоизоляции будет продлен и дальше, то опрессовки все равно начнутся.

- Так как отопсезон затянулся, то дальше отодвигаться мы не можем, — пояснил он.

Ранее отопление отключали примерно в середине апреля, но в этом году из-за прохладной погоды, сроки были сдвинуты. В Саратове отопсезон завершиться только завтра, 30 апреля, таким образом, ремонтная кампания «Т Плюс» также начнется фактически с опозданием на месяц.

Александр Шудегов подчеркнул, что сроки отключения горячей воды будут минимизированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU