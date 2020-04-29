Жителям Саратова грозит отключение горячей воды на самоизоляции
Саратовцы могут остаться на самоизоляции без горячей воды
Как сообщил во время онлайн-конференции Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», гидравлические испытания начнутся после майских праздников.
Однако, если режим самоизоляции будет продлен и дальше, то опрессовки все равно начнутся.
- Так как отопсезон затянулся, то дальше отодвигаться мы не можем, — пояснил он.
Ранее отопление отключали примерно в середине апреля, но в этом году из-за прохладной погоды, сроки были сдвинуты. В Саратове отопсезон завершиться только завтра, 30 апреля, таким образом, ремонтная кампания «Т Плюс» также начнется фактически с опозданием на месяц.
Александр Шудегов подчеркнул, что сроки отключения горячей воды будут минимизированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU