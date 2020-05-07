2020-05-07T22:32:08+03:00
Общество

Более пяти тыс. медработников Саратовской области получили стимулирующие надбавки за работу с коронавирусными пациентами

Александр Стрелюхин потребовал взять выплаты на жесточайший контроль
Екатерина Семенова
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Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов назвал, сколько медиков получили стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Выплаты из федерального бюджета по постановлению №415 от 2 апреля получили за апрель 1 744 медика в 33 учреждениях. Это 352 врача, 1 093 работника среднего и 299 — младшего медицинского персонала.

«Президентские» выплаты — 80, 50 и 25 тыс. рублей — получили 889 человек из 14 учреждений. Из них — 159 врачей, 474 среднего и 203 младшего медработника, а также 53 водителя скорой помощи.

Выплаты из областного бюджета получили более 2,5 тыс. работников 27 медучреждений.

- Возьмите на самый жесточайший контроль. Чтобы ни один медработник — врач, медсестра, водитель скорой помощи, которые контактируют — ни в коем случае по каким-то причинам не остались без стимулирующей надбавки, — поручил Александр Стрелюхин.

Он велел завтра же представить ему перечень всех людей и впредь подавать его ежемесячно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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