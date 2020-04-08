Стало известно, сколько будут доплачивать саратовским медикам за работу с заразившимися коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T16:54:24+03:00

Медики, работающие с больными коронавирусом, будут получать доплаты из федерального бюджета Фото: Андрей АБРАМОВ

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Система здравоохранения России получит поддержку в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сегодня в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в регионы уже поступило более 33 млрд рублей на развертывание дополнительных коек. Около 13 млрд рублей — на закупку медтехники и реанимобилей.

- Поручаю министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах — заявил президент. При этом отметив, что со свободой маневров растет и ответственность. — Будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни.

Предусмотрена финансовая поддержка и лично медикам: за особые условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели выделено 10 млрд рублей, которые вскоре поступят в регионы.

Другим решением стали специальные федеральные выплаты в течение трех месяцев специалистам, которые работают непосредственно с больными коронавирусом.

Это: 80 тыс. рублей в месяц врачам, 50 тыс. рублей медсестрам, фельдшерам и врачам скорой помощи, 25 тыс. рублей — младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи.

Для них же установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU