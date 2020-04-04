За борьбу с коронавирусом врачи Саратовской области получат дополнительные выплаты
Правительство Саратовской области приняло решение о том, что врачи, которые оказывают помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска, получат выплаты.
По данным телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», планируется что поддержка начнется с марта 2020 года включительно.
Врачи и работники, которые имеют высшее образование и предоставляют медицинские услуги, получат 10 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 5 тыс. рублей, младший — 3 тыс. рублей, не останется в стороне немедицинский персонал.
Перечень медработников установят учреждения, доплату они получат вместе с зарплатой.
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ИСТОЧНИК KP.RU