За борьбу с коронавирусом врачи Саратовской области получат дополнительные выплаты

4 Апр 2020 2020-04-04T14:12:05+03:00

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Правительство Саратовской области приняло решение о том, что врачи, которые оказывают помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска, получат выплаты.

По данным телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», планируется что поддержка начнется с марта 2020 года включительно.

Врачи и работники, которые имеют высшее образование и предоставляют медицинские услуги, получат 10 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 5 тыс. рублей, младший — 3 тыс. рублей, не останется в стороне немедицинский персонал.

Перечень медработников установят учреждения, доплату они получат вместе с зарплатой.

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ИСТОЧНИК KP.RU