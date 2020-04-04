2020-04-04T14:12:05+03:00
Коронавирус Covid-19

За борьбу с коронавирусом врачи Саратовской области получат дополнительные выплаты

Решение приняло правительство региона
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Саратовской области приняло решение о том, что врачи, которые оказывают помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска, получат выплаты.

По данным телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», планируется что поддержка начнется с марта 2020 года включительно.

Врачи и работники, которые имеют высшее образование и предоставляют медицинские услуги, получат 10 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 5 тыс. рублей, младший — 3 тыс. рублей, не останется в стороне немедицинский персонал.

Перечень медработников установят учреждения, доплату они получат вместе с зарплатой.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе росгвардейцы вернули домой потерявшего память пенсионера
В Саратовском районе спасатели эвакуировали с острова мужчину с отравлением
В Саратове Kia протаранила дом
В Саратове рецидивист украл одежду и аксессуары из квартиры
За борьбу с коронавирусом врачи Саратовской области получат дополнительные выплаты
В больницах Саратовской области готовят койки для пациентов с коронавирусом
Коронавирус в Саратовской области: известны предприятия, которые продолжат работу
Волонтерам Саратова для помощи горожанам во время самоизоляции подарили 40 многоразовых масок
Коронавирус в Саратовской области: на горячую линию министерства соцразвития поступило 927 обращений
В Саратове рецидивист обокрал девушку на 89,5 тыс. рублей
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 4 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено
Наталья Мазина о коронавирусе в Саратове: мы хотим максимально защитить какждого медработника