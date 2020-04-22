2020-04-22T10:21:08+03:00
Политика

Заседание Саратовской областной думы началось со скандала

Депутаты внесли дополнительные вопросы
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Александр Романов ответил на обвиненияАлександр Романов ответил на обвинения
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Еще перед началом заседания облдумы произошел первый скандал — коммунисты украсили свои места транспарантом с надписью «Как вам живется при капитализме?» и с портретом Ленина. Таким образом они решили отметить день рождения Владимира Ленина, 22 апреля.

Несмотря на заявления, что они нарушают этим регламент думы, убирать плакаты и портреты коммунисты не стали.

Затем депутат Николай Бондаренко попросил спикера Александра Романова прокомментировать задержание якобы его родственника, некого Романа Романова, которого подозревают в торговле суррогатным алкоголем, «от которого тысячи наших граждан гибнут каждый день».

- Информация грязная, которая была размещена в телеграм-канале, ко мне как к депутату и председателю облдумы отношения вообще не имеет, — заявил Романов. — Бондаренко, если не понял, племянник у меня есть, но к тому, о ком идет речь, я не имею никакого отношения.

После этого он открыл заседание парламента.

С голоса были внесены дополнительные вопросы: о согласовании новых зампредов, об отсрочке по предоставлению сведений о доходах для муниципальных чиновников до 31 августа, о регулярных перевозках транспортом, кроме этого вопрос о выводе из комитета по аграрным вопросом депутата Анатолия Ципящука, который переходит в комитет по культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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