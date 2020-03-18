2020-03-18T16:51:28+03:00
Политика

В саратовской облдуме коммунисты отбирали микрофон у единороссов

В борьбе за микрофон сошлись молодой коммунист Анидалов и пожилой единоросс Капкаев [видео]
Дарья Вострикова
Поделиться:

Коммунисты в Саратове попытались отобрать микрофон у единороссов.

Изменить размер текста:

В Саратовской областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности представитель КПРФ попытался завладеть микрофоном председателя комитета - единоросса Владимира Капкаева.

Причиной такой необычной активности стало то, что по мнению представителей КПРФ в нарушение регламента им не дают высказаться. В частности, депутату Есипову не дали сделать предложения об изменении в бюджет. Поэтому председатель фракции КПРФ в Александр Анидалов отправился искать справедливость к председателю комитета и для этого попытался отнять у него микрофон. Надо отметить, что сидевшие вокруг единороссы на помощь пожилому Анидалову не пришли, посмеявшись над забавными попытками перераспределения техники. Только вице-губернатор Пивоваров, который оказался между Анидаловым и Капкаевым предложил коммунисту отойти "а то меня за тебя привлекут".

Коммунисты предложили уменьшать финансированию управлению делами правительства, облизбиркому.

В результате "за" высказался один депутат, все остальные члены комитета проголосовали против внесения таких поправок в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области все хуже продается госимущество
Мужчина покупал в саратовских магазинах только пакеты и вынес товар на 15 тыс. рублей
В саратовской облдуме коммунисты отбирали микрофон у единороссов
Готовится выставка о пребывании в Саратове ленинградских студентов в годы Великой Отечественной войны
Швакова: Пустые полки в магазинах - это не дефицит, а результат искусственно созданной паники
Писной: Думая о собаках - думаем и о людях
Из-за коронавируса отменены свидания в колониях и СИЗО Саратовской области
В Саратове в четверг на 12 улицах отключат воду
В Президентской академии состоялась стратегическая сессия «Управление в социальной сфере. Региональное измерение национальных проектов»
В Саратовской области нет роста детских правонарушений
МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций
Саратовские приставы добились выплат с помощью влияния на иномарку должника
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
Жители Саратовской области задержаны за изготовление оружия
За продажу энергетиков детям в Саратовской области предложили снизить штрафы
Все учреждения культуры в Саратовской области закрылись для посетителей