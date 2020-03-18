В саратовской облдуме коммунисты отбирали микрофон у единороссов

18 Март 2020 2020-03-18T16:51:28+03:00

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В Саратовской областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности представитель КПРФ попытался завладеть микрофоном председателя комитета - единоросса Владимира Капкаева.

Причиной такой необычной активности стало то, что по мнению представителей КПРФ в нарушение регламента им не дают высказаться. В частности, депутату Есипову не дали сделать предложения об изменении в бюджет. Поэтому председатель фракции КПРФ в Александр Анидалов отправился искать справедливость к председателю комитета и для этого попытался отнять у него микрофон. Надо отметить, что сидевшие вокруг единороссы на помощь пожилому Анидалову не пришли, посмеявшись над забавными попытками перераспределения техники. Только вице-губернатор Пивоваров, который оказался между Анидаловым и Капкаевым предложил коммунисту отойти "а то меня за тебя привлекут".

Коммунисты предложили уменьшать финансированию управлению делами правительства, облизбиркому.

В результате "за" высказался один депутат, все остальные члены комитета проголосовали против внесения таких поправок в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU