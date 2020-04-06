2020-04-06T20:15:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области может увеличиться на два человека

Министр здравоохранения Наталья Мазина заявила, что ожидается подтверждение
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В Саратовской области может вырасти число зараженных коронавирусомВ Саратовской области может вырасти число зараженных коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ожидается регистрация двух случаев коронавируса в Саратовской области.

Об этом заявила министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании оперативного штаба, отвечая на вопрос председателя правительства Александра Стрелюхина.

Она сообщила, что пока данные не подтверждены документально, о них стало известно в ходе телефонного разговора.

- Делаются выводы по контактным гражданам. Комплекс мероприятий сразу начинается, даже если сомнительный, не подтвержденный вариант, — заявила она.

Напомним, пока официально в Саратовской области подтверждены 19 случаев. На лечении остаются 16 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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