Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области может увеличиться на два человека
Ожидается регистрация двух случаев коронавируса в Саратовской области.
Об этом заявила министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании оперативного штаба, отвечая на вопрос председателя правительства Александра Стрелюхина.
Она сообщила, что пока данные не подтверждены документально, о них стало известно в ходе телефонного разговора.
- Делаются выводы по контактным гражданам. Комплекс мероприятий сразу начинается, даже если сомнительный, не подтвержденный вариант, — заявила она.
Напомним, пока официально в Саратовской области подтверждены 19 случаев. На лечении остаются 16 граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU