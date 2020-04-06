Минздрав Саратовской области: Подозрения на коронавирус есть у еще 44 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T12:58:27+03:00

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал последние новости о коронавирусе в Саратове на 6 апреля 2020 года.

- Сейчас в работе совместно с Роспотребнадзором 44 человека у которых есть подозрения на коронавирус, точнее, сомнительные результаты анализов. Все это — результат той планомерной и масштабной работы, которая ведется. Анализы их находятся на рассмотрении. По ним будет либо подтверждение, либо отказ. В любом случае, все эти 44 — под меднаблюдением. Поэтому говорить, что где-то они бесконтрольно находятся, не следует. Если будет необходимость — их госпитализируют, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что со вчерашнего дня, 5 апреля, началась лабораторная диагностика в детской инфекционной больнице №5 в Саратове. Скоро подключится городская больница №10, которая завершает работу по забору анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU