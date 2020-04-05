В Солнечном полыхает крупный природный пожар
Горит трава [видео]
Пожар в Солнечном. Фото соцсетей
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В поселке Солнечный Саратова полыхает крупный природный пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горит сухая трава. На месте работают пожарные расчеты, все подробности станут известны позже.
На месте работают пожарные расчеты.
Это не первый выезд пожарных на возгорания травы сегодня, 5 апреля. Уже горела трава в Елшанке, а также Заводском районе.
В ГУ МЧС предупреждают об опасности сжигания листвы и мусора в это время года – из-за сухой погоды огонь легко перекидывается на траву, камыши. Пострадать могут и жилые дома.
Полыхает трава в Солнечном.
ИСТОЧНИК KP.RU