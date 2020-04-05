В Солнечном полыхает крупный природный пожар

5 Апр 2020 2020-04-05T18:50:26+03:00

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В поселке Солнечный Саратова полыхает крупный природный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горит сухая трава. На месте работают пожарные расчеты, все подробности станут известны позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/771082" frameborder="0"></iframe> На месте работают пожарные расчеты.

Это не первый выезд пожарных на возгорания травы сегодня, 5 апреля. Уже горела трава в Елшанке, а также Заводском районе.

В ГУ МЧС предупреждают об опасности сжигания листвы и мусора в это время года – из-за сухой погоды огонь легко перекидывается на траву, камыши. Пострадать могут и жилые дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/771081" frameborder="0"></iframe> Полыхает трава в Солнечном.

ИСТОЧНИК KP.RU