Под Саратовом и Энгельсом полыхают природные пожары
В поселке Елшанка горит трава.
Об этом сообщают очевидцы в соцесетях. При этом горожане бьют тревогу, опасаясь, что огонь перекинется на жилые дома.
Огонь угрожает перекинуться на дома.
Также поступают сведения о природных пожарах вблизи сел Генеральное и Михайловка.
Серьезные пожары бушуют в районе Дубков, поселка Коминтерн под Энгельсом.
ГУ МЧС по Саратовской области сообщает, что в марте зарегистрировано 197 случаев загораний сухой травы, 99 – камыша, 313 – мусора. В общей сложности огонь охватил 350 тыс. кв. метров.
Горят пустыри в районе Елшанки.
- Помните, что убирать сухую траву и мусор с территории нужно таким образом, чтобы она не стала удобным плацдармом для перехода огня с сухой травы на постройки. Будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры вблизи зданий и строений, не сжигайте сухую траву и мусор! Также стоит быть аккуратными автомобилистам. Не бросайте из окон своих авто не затушенные сигареты! Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное – привести к гибели людей! – призывают специалисты МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU