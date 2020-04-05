Под Саратовом и Энгельсом полыхают природные пожары

5 Апр 2020 2020-04-05T14:20:33+03:00

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В поселке Елшанка горит трава.

Об этом сообщают очевидцы в соцесетях. При этом горожане бьют тревогу, опасаясь, что огонь перекинется на жилые дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/771035" frameborder="0"></iframe> Огонь угрожает перекинуться на дома.

Также поступают сведения о природных пожарах вблизи сел Генеральное и Михайловка.

Серьезные пожары бушуют в районе Дубков, поселка Коминтерн под Энгельсом.

ГУ МЧС по Саратовской области сообщает, что в марте зарегистрировано 197 случаев загораний сухой травы, 99 – камыша, 313 – мусора. В общей сложности огонь охватил 350 тыс. кв. метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/771034" frameborder="0"></iframe> Горят пустыри в районе Елшанки.

- Помните, что убирать сухую траву и мусор с территории нужно таким образом, чтобы она не стала удобным плацдармом для перехода огня с сухой травы на постройки. Будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры вблизи зданий и строений, не сжигайте сухую траву и мусор! Также стоит быть аккуратными автомобилистам. Не бросайте из окон своих авто не затушенные сигареты! Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное – привести к гибели людей! – призывают специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU