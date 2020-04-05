Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года: смертельные случаи не вошли в статистику

5 Апр 2020 2020-04-05T14:53:38+03:00

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В Саратовской области неизменным осталось количество зараженных коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб РФ, в нашем регионе, по данным на 5 апреля, остаются подтвержденными лабораторно 19 случаев. Один человек выздоровел.

При этом две смерти зараженных в статистике не учитываются. Ранее министерство здравоохранения Саратовской области подчеркивало, что причинами смертей двух пожилых мужчина стали онкологическое заболевание и повторный инфаркт.

Всего по России общее число случаев заражения составило 5 389 человек. Из них умерли 45. За сутки в стране подтверждено 658 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU