Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года: смертельные случаи не вошли в статистику
В Саратовской области неизменным осталось количество зараженных коронавирусом.
Как сообщает оперативный штаб РФ, в нашем регионе, по данным на 5 апреля, остаются подтвержденными лабораторно 19 случаев. Один человек выздоровел.
При этом две смерти зараженных в статистике не учитываются. Ранее министерство здравоохранения Саратовской области подчеркивало, что причинами смертей двух пожилых мужчина стали онкологическое заболевание и повторный инфаркт.
Всего по России общее число случаев заражения составило 5 389 человек. Из них умерли 45. За сутки в стране подтверждено 658 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU