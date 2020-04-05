У Саратова украли сердце во время самоизоляции из-за коронавируса
Стела «Я люблю Саратов» лишилась главного украшения [фото]
Стела "Я люблю Саратов" лишилась сердца
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Одна из стел города, признающаяся в любви к Саратову, лишилась главного атрибута.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», неизвестные сняли с нее сердце.
Так стела выглядела летом. Фото соцсетей
Теперь надпись гласит: «Я Саратов».
ЧП произошло на улице Волжская, возле магазина «Антей». Ранее вандалы там развлекались тем, что катали бетонные шары.
ИСТОЧНИК KP.RU