У Саратова украли сердце во время самоизоляции из-за коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T13:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из стел города, признающаяся в любви к Саратову, лишилась главного атрибута.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», неизвестные сняли с нее сердце.

Так стела выглядела летом. Фото соцсетей

Теперь надпись гласит: «Я Саратов».

ЧП произошло на улице Волжская, возле магазина «Антей». Ранее вандалы там развлекались тем, что катали бетонные шары.

ИСТОЧНИК KP.RU