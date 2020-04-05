2020-04-05T13:51:28+03:00
Общество

У Саратова украли сердце во время самоизоляции из-за коронавируса

Стела «Я люблю Саратов» лишилась главного украшения [фото]
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Стела "Я люблю Саратов" лишилась сердцаСтела "Я люблю Саратов" лишилась сердца
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Одна из стел города, признающаяся в любви к Саратову, лишилась главного атрибута.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», неизвестные сняли с нее сердце.

Так стела выглядела летом. Фото соцсетей

Так стела выглядела летом. Фото соцсетей

Теперь надпись гласит: «Я Саратов».

ЧП произошло на улице Волжская, возле магазина «Антей». Ранее вандалы там развлекались тем, что катали бетонные шары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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