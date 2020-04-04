2020-04-04T09:41:26+03:00
Коронавирус Covid-19

С 1 апреля ужесточены штрафы за работу предприятий в Саратовской области

За работу в апреле фирма заплатит до полумиллиона или будет закрыта
Поделиться:
Александр Стрелюхин призвал не доводить дело до штрафаАлександр Стрелюхин призвал не доводить дело до штрафаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Глава Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала об изменениях, которые коснулись предприятия с 1 апреля.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Кодекс об административных правонарушениях серьезно ужесточил штрафные санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Это:

- 15-40 тыс. рублей для граждан,

- 50-150 тыс. рублей для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (для последних также возможно приостановление деятельности),

- 200-500 тыс. рублей или приостановка деятельности для юридических лиц.

По словам Ольги Кожановой, уже составлено 354 предостережения, которые не влекут за собой ответственности и 15 протоколов, которые направлены в суд. Теперь проверками предприятий займется полиция, которая и будет направлять дела в суд.

Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал граждан не нарушать, чтобы минимизировать число штрафов.

- Я очень надеюсь, что мы не будем нарушать те принятые условия, в которых находимся. Хотелось ы, чтобы вся работа Роспотребнадзора ограничилась предупреждениями. Ситуация непростая, все нас слышат, все понимают, – заявил он.

Кроме того Ольга Кожанова напомнила, что вирус COVID-19 устойчив на поверхностях до 72 часов. Поэтому предприятиям надлежит делать постоянную дезинфекцию. Работникам рекомендуется часто мыть руки и не трогать лицо.

- Может, это скучные, но важные мероприятия, – отметила Ольга Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Саратовской области: поездку на кладбища в Пасху могут запретить
С 1 апреля ужесточены штрафы за работу предприятий в Саратовской области
Жителей Саратовской области призвали не верить фейкам о компенсации за карантин
В Саратове рецидивист украл из квартиры валюту и бинокль
Александр Стрелюхин проводит брифинг по ситуации по коронавирусу в Саратовской области
В Саратове молодой водитель ВАЗ-2114 сбил женщину
В Саратове двое парней украли аппарат со жвачками
Жительница Саратова после звонка мошенника лишилась 105 тыс. рублей
Донорам Саратова рассказали о порядке сдачи крови в период самоизоляции
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам Саратовской области во время самоизоляции: кто и где может получить
Погода в субботу в Саратовской области: температура воздуха поднимется до +18
Число заболевших коронавирусом в Саратове на 4 апреля 2020 года составило 19 человек
Вячеслав Володин призвал пожилых саратовцев оставаться дома
Для удобства жителей региона Сбербанк увеличил количество офисов, открытых в нерабочую неделю
Поддержка предпринимателей в Саратове из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Александр Стрелюхин собирает срочный брифинг по коронавирусу в Саратовской области
В Саратов поступает партия «противочумных костюмов»
Молодежный министр о поправках в Конституцию: «Это шанс сохранить нашу национальную идентичность»