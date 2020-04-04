С 1 апреля ужесточены штрафы за работу предприятий в Саратовской области

4 Апр 2020 2020-04-04T09:41:26+03:00

За работу в апреле фирма заплатит до полумиллиона или будет закрыта

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Глава Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала об изменениях, которые коснулись предприятия с 1 апреля.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Кодекс об административных правонарушениях серьезно ужесточил штрафные санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Это:

- 15-40 тыс. рублей для граждан,

- 50-150 тыс. рублей для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (для последних также возможно приостановление деятельности),

- 200-500 тыс. рублей или приостановка деятельности для юридических лиц.

По словам Ольги Кожановой, уже составлено 354 предостережения, которые не влекут за собой ответственности и 15 протоколов, которые направлены в суд. Теперь проверками предприятий займется полиция, которая и будет направлять дела в суд.

Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал граждан не нарушать, чтобы минимизировать число штрафов.

- Я очень надеюсь, что мы не будем нарушать те принятые условия, в которых находимся. Хотелось ы, чтобы вся работа Роспотребнадзора ограничилась предупреждениями. Ситуация непростая, все нас слышат, все понимают, – заявил он.

Кроме того Ольга Кожанова напомнила, что вирус COVID-19 устойчив на поверхностях до 72 часов. Поэтому предприятиям надлежит делать постоянную дезинфекцию. Работникам рекомендуется часто мыть руки и не трогать лицо.

- Может, это скучные, но важные мероприятия, – отметила Ольга Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU