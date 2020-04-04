С 1 апреля ужесточены штрафы за работу предприятий в Саратовской области
Глава Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала об изменениях, которые коснулись предприятия с 1 апреля.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Кодекс об административных правонарушениях серьезно ужесточил штрафные санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Это:
- 15-40 тыс. рублей для граждан,
- 50-150 тыс. рублей для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (для последних также возможно приостановление деятельности),
- 200-500 тыс. рублей или приостановка деятельности для юридических лиц.
По словам Ольги Кожановой, уже составлено 354 предостережения, которые не влекут за собой ответственности и 15 протоколов, которые направлены в суд. Теперь проверками предприятий займется полиция, которая и будет направлять дела в суд.
Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал граждан не нарушать, чтобы минимизировать число штрафов.
- Я очень надеюсь, что мы не будем нарушать те принятые условия, в которых находимся. Хотелось ы, чтобы вся работа Роспотребнадзора ограничилась предупреждениями. Ситуация непростая, все нас слышат, все понимают, – заявил он.
Кроме того Ольга Кожанова напомнила, что вирус COVID-19 устойчив на поверхностях до 72 часов. Поэтому предприятиям надлежит делать постоянную дезинфекцию. Работникам рекомендуется часто мыть руки и не трогать лицо.
- Может, это скучные, но важные мероприятия, – отметила Ольга Кожанова.
ИСТОЧНИК KP.RU