2020-04-03T19:21:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Следование на дачу и обратно, посещение нетрудоспособных лиц, доставка продуктов также возможны
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Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

- Мы работаем в режиме повышенной готовности, который определяет соответствующие действия власти на местах и жизнедеятельность в регионе. Вчера мы все слушали обращение президента РФ и был подписан Указ. В рамках него с 4 по 30 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы. В рамках обращения президента основным посылом было сохранение рабочих мест, зарплаты и санитарно-эпидемиологического благополучия на всей территории РФ. Органам власти в регионах дано право определять ограничительные меры и перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение, — напомнил председатель областного правительства — вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Также в постановление об ограничениях появились уточнения. Многие граждане задавали вопросы о поездках на дачу.

Следование на дачу и обратно, посещение нетрудоспособных лиц, доставка продуктов — возможны. Также разрешается участвовать в похоронах и судах. Работу адвокатов и нотариусов также назвали необходимой вместе с волонтерством.

Разрешается также дорожная деятельность и строительство объектов капстроительства. В список включили и промышленные предприятия, которые имеют региональное значение. Их перечень отдельно утвержден.

На заседании также было озвучено, что ввод пропускной системы переносится на 10 апреля. Это было сделано для того, чтобы пропуска успели получить все, кто не успевает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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