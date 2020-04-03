2020-04-03T18:46:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Юлия Швакова: цены на маски в Саратове вполне законны

ФАС не нашел нарушений у оптовиков и продавцов
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Министр экономического развития Юлия Швакова ответила на вопрос о ценах на маскиМинистр экономического развития Юлия Швакова ответила на вопрос о ценах на маски
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Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова пояснила ситуацию с ценами на медицинские маски.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», маски по цене 40 рублей за штуку вызвали недоумения у жителей области.

- Цена, определенная оптовиками на маски, – 35 рублей за штуку. От продавцов надбавка пять рублей. ФАС проводила проверку, и результаты говорят, что действия оптовиков и продавцов вполне законны, – отметила министр.

Она сообщила, что сейчас маски распределяет федеральный оператор. При этом ни завозные маски, ни производимые в регионе не являются медицинскими.

- Мы максимально встаем быстро в очередь, при этом компании-покупатели должны внести предоплату, – сообщила Юлия Швакова.

По ее словам, в регионе многие жители перешли на многоразовые маски, которые стоят от 30 до 100 рублей.

- Дорогие для тех, кто хочет пофорсить, – считает она.

Юлия Швакова старается носить маски в людных местах

Юлия Швакова старается носить маски в людных местах

ИСТОЧНИК KP.RU

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