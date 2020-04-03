Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: готовится нормативный акт о нерабочих днях
Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин выступил с заявлением о коронавирусе в регионе.
Он сообщил о том, что вскоре будет принят документ, регламентирующий деятельность предприятий и организаций, о продлении нерабочих дней и возможности перемещения по городу.
- В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области все оперативные службы и ведомства, а также работа оперативного штаба продолжает свою деятельность, — заявил Стрелюхин.
Он напомнил, что в Саратовской области зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Один выписан из больницы, один скончался от заболевания тяжелой соматической патологии, — сказал председатель правительства. — Еще раз призываю всех граждан соблюдать режим самоизоляции, в то же время напомню, что в случае жизненной необходимости, каждый житель Саратовской области имеет право на свободное передвижение по области. Берегите себя и своих близких, только все вместе мы сможем защитить себя и своих близких.
ИСТОЧНИК KP.RU