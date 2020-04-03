2020-04-03T12:42:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Саратовской области: Скончавшийся пациент с коронавирусом умер от рака мозга

В министерстве пояснили ситуацию со смертью мужчины, у которого был диагностирован COVID-19
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Станислав ШуваловСтанислав ШуваловФото: Дарья Вострикова
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В Минздраве Саратовской области прокомментировали сообщения в соцсетях о смерти пациента от коронавируса.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов заявил, что мужчина скончался от другой болезни, симптомов коронавируса у него не было. При этом диагноз заражение COVID-19 ему поставили.

- Тот пациент, о котором идет речь, имел длительное и не одно серьезное заболевание. У него было, кроме онкологии, сердечно-сосудистое заболевание. Поэтому в последние дни ему оказывалась именно паллиативная помощь, — пояснил замминистра.

По слова Шувалова, этот пациент контактировал с зараженным. Его обследовали. Выявили коронавирус. Однако никаких признаков ОРВИ не было. Скончался он от основного заболевания, которым долгое время страдал.

- Нельзя сказать, что он умер от коронавирусного заболевания. Также нельзя сказать, что он страдал коронавирусом, так как не выявлены признаки. А почему у него выявлен вирус, будем разбираться с Роспотребнадзором, — сказал Шувалов.

Советник министра Александр Колоколов призвал не гнаться за броскими заголовками и подчеркнул, что человек умер именно от серьезного хронического заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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