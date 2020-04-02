В Саратовской области увольняется министр труда

2 Апр 2020 2020-04-02T22:49:45+03:00

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Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая с понедельника, 6 апреля, уходит со своего поста.

Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, который подписал постановление.

Причиной увольнения Наталии Кривицкой является упразднение министерства после создания двух новых: цифрового развития и связи; труда и социального развития.

По этой же причине в начале марта сократили министра соцразвития Ирину Бузилову.

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ИСТОЧНИК KP.RU