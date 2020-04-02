В Саратовской области увольняется министр труда
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая с понедельника, 6 апреля, уходит со своего поста.
Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, который подписал постановление.
Причиной увольнения Наталии Кривицкой является упразднение министерства после создания двух новых: цифрового развития и связи; труда и социального развития.
По этой же причине в начале марта сократили министра соцразвития Ирину Бузилову.
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ИСТОЧНИК KP.RU