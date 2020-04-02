2020-04-02T22:49:45+03:00
Общество

В Саратовской области увольняется министр труда

Причиной ухода Наталии Кривицкой является упразднение министерства
Ольга Симонова
Поделиться:
Наталия КривицкаяНаталия Кривицкая
Изменить размер текста:

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая с понедельника, 6 апреля, уходит со своего поста.

Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, который подписал постановление.

Причиной увольнения Наталии Кривицкой является упразднение министерства после создания двух новых: цифрового развития и связи; труда и социального развития.

По этой же причине в начале марта сократили министра соцразвития Ирину Бузилову.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области увольняется министр труда
В Балашове задержали бывшую судью Татьяну Шевлягину
Закрытие Саратова на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
В Саратове горит склад мебельной фабрики
Губернатор Саратовской области выступит с заявлением по поводу продления нерабочей недели
Коронавирус в Саратовской области: школьникам будут выдавать продуктовые наборы
В связи с коронавирусом жителям Саратовской области принесут пенсии и продукты на дом
Путин объявил о продлении нерабочей недели до конца апреля
Под Самойловкой ликвидировали очаг африканской чумы свиней
Село Лох в Саратовской области закрыли на карантин по бешенству
В Саратовской области из-за коронавируса медработники совершают около 3 тыс. выездов на дом
Минобороны опровергло слухи об отмене Парада на Красной площади в День Победы
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Четверо парней год обкрадывали жителей Заводского района и угоняли машины
Коронавирус в Саратовской области: граждане интересуются пропусками и передвижением
Саратовскую районную больницу обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей долга за поставку оборудования
В Саратове из-за коронавируса началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
Саратовские предприниматели отметили, что процесс утверждения спецпропусков сделали максимально быстрым и результативным
Из-за коронавируса круизный сезон на Волге сдвигается до 1 июня
Депутат оказала помощь многодетной матери из Саратова
Спецпропуска в Саратове будут утверждать дистанционно через интернет
В Саратове продолжится вакцинация детей, несмотря на коронавирус
Скончался преподаватель СГУ, киновед Владимир Семенюк
Панков: «Единая Россия» помогает людям, при этом строго соблюдая меры безопасности
В Саратовскую область поступит 171 аппарат ИВЛ
Правительство Саратовской области переводит выдачу спецпропусков в электронный формат
Вячеслав Володин предложил поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, занимающимся производством медицинских масок