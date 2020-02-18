Изменилась структура правительства Саратовской области
В саратовском правительстве произошли серьезные перемены.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, таким образом исполнены поручения Валерия Радаева, данные им 4 февраля.
Упразднены должности зампреда правительства; министра занятости, труда и миграции; министра социального развития. Появилась должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты.
Кроме того, в правительстве появилось новое министерство — цифрового развития и связи. Оно выделено из структур Минпрома и Минэкономразвития.
Соответствующие постановления подписаны 17 февраля.
Положения о новых структурах будут разработаны в течение двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU