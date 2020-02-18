2020-02-18T12:12:10+03:00
Общество

Изменилась структура правительства Саратовской области

Ряд должностей упразднен, появилось новое министерство
Екатерина Семенова
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В саратовском правительстве произошли серьезные перемены.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, таким образом исполнены поручения Валерия Радаева, данные им 4 февраля.

Упразднены должности зампреда правительства; министра занятости, труда и миграции; министра социального развития. Появилась должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты.

Кроме того, в правительстве появилось новое министерство — цифрового развития и связи. Оно выделено из структур Минпрома и Минэкономразвития.

Соответствующие постановления подписаны 17 февраля.

Положения о новых структурах будут разработаны в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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