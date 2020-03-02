2020-03-02T18:20:16+03:00
Политика

Министра соцразвития Саратовской области уволили по сокращению штатов

Министру Ирине Бузиловой пока не нашлось работы в измененной структуре правительства региона
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Министра социального развития Саратовской области Ирина Бузилова уволена со своего поста.

Постановление об этом подписал губернатор Валерий Радаев 2 марта.

Сокращение министерской должности связано с реогранизацией, которая проходит в правительстве с начала февраля.

Тогда по решению губернатора, были объединены два министерсва - труда и соцразвития. Возглавила объединенную структуру зампред Валентина Гречушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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