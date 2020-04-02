В Балашове задержали бывшую судью Татьяну Шевлягину

2 Апр 2020 2020-04-02T22:05:44+03:00

Она долгое время скрывалась от следствия

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Следователи СУ СКР по Саратовской области вместе с сотрудниками ГУ МВД и УФСБ региона задержали бывшую судья Балашовского района.

Речь идет о Татьяне Шевлягиной, которая скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мировому судье в отставке участка №1 Балашовского района предъявлено обвинение по 37 эпизодам. Среди них: превышение должностных полномочий и получение взяток. Дело было возбуждено председателем СКР и находится в ведении отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Татьяна Шевлягина, еще будучи мировым судьей, с 2011 по 2014 годы получала взятки за незаконные решения о прве собственности на объекты недвижимости.

Преступления были выявлены следователями СК и сотрудниками УФСБ региона.

Председатель СКР Александр Бастрыкин ходатайствовал об аресте заочно. Но долгое время гражданка скрывалась от следствия. И была задержана в Балашове.

Сейчас Татьяну Шевлягину отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU