Арест судьи из Балашова. Подробности
Стали известны подробности уголовного дела в отношении судьи участка №1 Балашовского района Саратовской области в отставке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждены дела по 23 эпизодам превышения полномочий и 14 эпизодам получения взяток.
По информации «КП-Саратов», речь идет о Татьяне Шевлягиной.
Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы Шевлягина получала деньги за признание права собственности на объекты недвижимости в Балашове и районе. Решения при этом выносились без возбуждения гражданско-правовых споров и не соблюдая легитимность процедуры.
Преступление было выявлено сотрудниками СУ СКР и УФСБ региона.
Суд заочно рассмотрел ходатайство председателя СРК Александра Бастрыкина и отправил экс-судью под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU