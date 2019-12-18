Арест судьи из Балашова. Подробности

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-18T10:08:42+03:00

Женщину подозревают в 14 эпизодах получения денег за решения о недвижимости

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Стали известны подробности уголовного дела в отношении судьи участка №1 Балашовского района Саратовской области в отставке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждены дела по 23 эпизодам превышения полномочий и 14 эпизодам получения взяток.

По информации «КП-Саратов», речь идет о Татьяне Шевлягиной.

Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы Шевлягина получала деньги за признание права собственности на объекты недвижимости в Балашове и районе. Решения при этом выносились без возбуждения гражданско-правовых споров и не соблюдая легитимность процедуры.

Преступление было выявлено сотрудниками СУ СКР и УФСБ региона.

Суд заочно рассмотрел ходатайство председателя СРК Александра Бастрыкина и отправил экс-судью под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU