Губернатор Саратовской области выступит с заявлением по поводу продления нерабочей недели
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ближайшее время выступит с заявлением по итогам обращения к нации президента Владимира Путина.
Это подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.
Напомним, президент Путин в своем обращении к нации 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля в связи с пандемией коронавируса.
Принимая дальнейшие решения, он отметил, что надо понимать — пик эпидемии еще не пройден.
- Регионы сами будут принимать решения, какой режим вводится у них на территории, кто приостановит деятельность, а кто продолжит, — отметил Путин.
В Саратовской области был объявлен режим строгой изоляции, работают только медицинские предприятия, больницы, аптеки, продуктовые магазины и магазины предметов первой необходимости, связи, транспорта, службы ЖКХ, чиновники, специальные службы, а также АЗС и СМИ.
Граждане не должны выходить из дома, кроме визитов в ближайший магазин, аптеку или чтобы вынести мусор и погулять с собакой. Постановлением правительства области предусмотрен такой режим изоляции до 5 апреля включительно.
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU