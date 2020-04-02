2020-04-02T18:28:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Саратовской области выступит с заявлением по поводу продления нерабочей недели

Президент ранее поручил регионам оценить текущий уровень опасности на местах и выбрать режим самоизоляции
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Губернатор Радаев выступит с заявлением по поводу продления режима жесткой изоляции в условиях пандемии коронавирусаГубернатор Радаев выступит с заявлением по поводу продления режима жесткой изоляции в условиях пандемии коронавируса
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ближайшее время выступит с заявлением по итогам обращения к нации президента Владимира Путина.

Это подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.

Напомним, президент Путин в своем обращении к нации 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля в связи с пандемией коронавируса.

Принимая дальнейшие решения, он отметил, что надо понимать — пик эпидемии еще не пройден.

- Регионы сами будут принимать решения, какой режим вводится у них на территории, кто приостановит деятельность, а кто продолжит, — отметил Путин.

В Саратовской области был объявлен режим строгой изоляции, работают только медицинские предприятия, больницы, аптеки, продуктовые магазины и магазины предметов первой необходимости, связи, транспорта, службы ЖКХ, чиновники, специальные службы, а также АЗС и СМИ.

Граждане не должны выходить из дома, кроме визитов в ближайший магазин, аптеку или чтобы вынести мусор и погулять с собакой. Постановлением правительства области предусмотрен такой режим изоляции до 5 апреля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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