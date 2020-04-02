Саратовские предприниматели отметили, что процесс утверждения спецпропусков сделали максимально быстрым и результативным

2 Апр 2020 2020-04-02T15:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Ряд саратовских предпринимателей, глав и топ-менеджеров предприятий рассказали о своем опыте утверждения пропусков, по которым их сотрудники смогут передвигаться до места трудовой деятельности и обратно.

Предпринимателей и работников предприятий города устроила организация процесса, налаженная в муниципалитете.

Индивидуальный предприниматель Алексей Козлов:

«Утверждение пропусков в Заводском районе Саратова проходило без проблем и без вопросов. Еще вчера очереди не было с утра, также ее не стало уже к вечеру. Сегодня отдача и получение документов проходят еще спокойней. В администрации много людей принимают реестры, ведут разъяснительную работу, все функционирует в штатном режиме. Да, пиковая нагрузка была вчера, в обед, но потом сотрудники администрации сориентировались и наладили работу».

Заместитель генерального директора по персоналу ООО «Саратоворгсинтез» Сергей Осипов:

«Процесс организован нормально. Документы для утверждения пропусков мы подали ещё вчера. Со списками пришли в администрацию, сдали их около 15.00, а потом, после телефонного звонка специалиста, получили обратно. На это ушло не более часа».

Генеральный директор ООО «Европа-2» Людмила Шагеева:

«Документы мы получили еще вчера. Списки сформировали и отнесли в администрацию с утра пораньше. Сотрудникам оставили номер телефона, и они перезвонили нам, когда все было готово. К вечеру пришли и забрали документы, затруднений это не вызвало. Перед приходом мы проконсультировались по телефону, что и как надо сделать».

Индивидуальный предприниматель Денис Стародубцев:

«Все очень хорошо организовано, даже не ожидал, все устраивает в работе администрации. Я в полном восторге, все сделали в течение 30 минут, хотя думал, что будет как обычно. Сегодня утром отдал все списки и не успел доехать до работы, как уже поехал обратно забирать их. Ребята молодцы, все хорошо организовали, очередей не было».

Директор ООО «Аптека низких цен» Наталья Левашова:

«Сдавали документы сегодня. Все заняло ровно 2 минуты, и я удивлена профессионализмом сотрудников. Например, рядом со мной стояла девушка, и она подала списки на оформления пропусков для бухгалтеров и юристов своего предприятия. Ей очень быстро и доходчиво смогли объяснить, что данные категории работников не попадают под положение о выдаче пропуска, так как могут работать в удаленном режиме. Я работаю с людьми и реально понимаю, что это такое, оформление и консультирование. Очередей в администрации не было, сотрудники при этом соблюдали масочный режим и дезинфекцию, я как специалист смогла это оценить».

IT-директор ООО «Современные технологии» Виталий Погорельцев:

«Мы оперативно получили пропуска для своих сотрудников. Я рано пришел за ними, очередей не застал. Я отдал документы, подождал около 20 минут и достаточно быстро мне их вернули. Я читал об очередях, но сам в них не стоял. Получал я документы в Кировской администрации.

Руководитель отдела защиты информации ООО «Солярис Технолоджис» Камиль Пуршаев:

«Документы мы сдавали и получали спокойно. Связались с администрацией, уточнили, что именно необходимо представить, оперативно подготовили пропуска и сдали списки утром. Никаких проблем у нас не было. Мне рассказывали, что очереди были, но когда я сдавал, никаких проблем не было».

Владелец сети магазинов «Спутник» Вячеслав Ноздрин:

«Я состою в чате региональной торговли, там вчера размещали бланки пропусков. Мы дислоцируемся в Ленинском районе и поехали в их районную администрацию. Отвезли списки мы вчера, часов в пять вечера, а сегодня нам позвонили около часа и сказали, что можно забирать документы. Мы поедем за ними попозже. Никакой волокиты нет, наша организация в какие-то огромные очереди не попадала. Никаких лишних телодвижений мы не сделали, все прошло как положено, нас приняли почти сразу и не потребовали никаких дополнительных документов. Постояли разве что минут десять».

Генеральный директор сети предприятий общественного питания «Яблонька» Дмитрий Шминке:

«Пропуска получили сегодня, я забирал их на несколько родственных подразделений и не увидел никакой проблемы. Считаю, что она слегка раздута, плюс сказалась неорганизованность людей, которые пришли за пропусками: у кого-то был неправильно собран пакет документов, некоторая нервозность была в связи с этим. Не знаю про другие районы, говорят, что была очередь у Кировской администрации, но ведь все можно было сделать спокойно, тем более, что было же объявлено - сроки оформления продлятся. Во Фрунзенской администрации все работали четко: мы по телефону получили консультации, что нужно принести, все сдали вчера и сегодня, ровно в 9 утра получили все документы. Жаль только людей, которые там работали чуть ли не до 12 ночи».

ИСТОЧНИК KP.RU