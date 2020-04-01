Коронавирус в Саратове: маски надевают даже на машины

1 Апр 2020 2020-04-01T20:54:35+03:00

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Карантин, введение режима жесткой самоизоляции, пропускная система — эти новые термины прочно вошли в обиход саратовцев.

Местные жители сознательно следят за своим здоровьем, однако даже здесь не обходится без креатива, какой показали в соцсети «ВКонтакте» жители Заводского района.

Местный житель Евгений Миронов опубликовал в паблике «Заводской Online Саратов» снимок легковушки, на переднюю часть которой кто-то одел огромную белую маску. По всей видимости, средство защиты было сшито из старой простыни.

- Огонь! Хочу такую же! — написала в комментариях под записью Елена Кубасова.

- Самое главное, чтобы у хозяев маска была, — подчеркнул Олег Сазонов.

Саратовцы поддержали идею заботливого горожанина, который защитил не только себя, но и свой транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU