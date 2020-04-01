2020-04-01T13:29:00+03:00
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Минпром разъяснил порядок выдачи спецпропусков для работников промышленных предприятий Саратовской области

Они выдаются только для передвижения к месту работы и обратно
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Пропуска можно утвердить в министерстве промышленности и энергетики Саратовской областиПропуска можно утвердить в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области
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Министерство промышленности и энергетики Саратовской области объяснило порядок утверждения специальных пропусков.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, форму пропуска каждый работодатель заполняет на работника самостоятельно.

После этого пропуска следует утвердить в администрации района, городского округа или в министерстве. При этом особо отмечается, что документы выдаются только работникам тех подведомственных организаций, которые имеют право на деятельность в период ограничительных мер.

- Обращаем внимание, что министерство промышленности и энергетики области утверждает пропуска только для персонала предприятий, осуществляющих деятельность на территории Саратова, Энгельса, Саратовского и Энгельсского районов. В иных случаях рекомендуем утверждать пропуска в органах местного самоуправления, – отметили в Минпроме.

Сделать это можно 1 апреля по адресу Саратов, Горького, 42. Необходимо предоставить сопроводительное письмо за подписью руководителя предприятия, список сотрудников, для которых необходимо утвердить пропуска, а также сами заполненные формы специальных пропусков.

- Пропуски выдаются только для следования на работу или к месту жительства, – подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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