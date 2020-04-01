2020-04-01T12:46:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции после 5 апреля: в правительстве Саратовской области примут решение

Продление возможно в зависимости от ситуации по коронавирусу в регионе
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Валерий РадаевВалерий Радаев
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На брифинге 1 апреля в правительстве Саратовской области ответили на вопрос, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе после 5 апреля. Напомним, выходную неделю до 6 апреля объявил президент Владимир Путин, а режим ужесточения самоизоляции на этот же период ввело правительство Саратовской области.

- В зависимости от ситуации в нашем регионе это решение будет приниматься. Оно независимо от того, будет ли принято решение на уровне федерации о продлении выходных, — заявил губернатор Валерий Радаев.

Напомним, сегодня произошел резкий скачок по выявленным случаям коронавируса — сразу 11 новых заболевших. На сегодняшний день на лечении 14 зараженных, еще одна женщина вылечилась и выписана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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