Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда
Как сообщили на брифинге в правительстве Саратовской области 1 апреля, из 11 новых случаев коронавируса шесть человек ранее вернулись из-за рубежа, остальные пять – из числа контактировавших с ними.
- Один в средней тяжести с пневмонией. Остальные — легкие случаи и удовлетворительное состояние. Четверо даже без симптомов и проходят лечение и изоляцию на дому, — рассказала министр здравоохранения Наталья Мазина.
- Возраст разный, в основном средний, есть мужчины и женщины, — отметила Мазина.
Известно, что не все случаи заражения произошли в Саратове, один или несколько зафиксированы в Аткарском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU