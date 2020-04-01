2020-04-01T12:44:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда

Только шесть заболевших приехали из-за рубежа, четверо лечатся на дому
Екатерина Семенова
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Наталья МазинаНаталья МазинаФото: Дарья Вострикова
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Как сообщили на брифинге в правительстве Саратовской области 1 апреля, из 11 новых случаев коронавируса шесть человек ранее вернулись из-за рубежа, остальные пять – из числа контактировавших с ними.

- Один в средней тяжести с пневмонией. Остальные — легкие случаи и удовлетворительное состояние. Четверо даже без симптомов и проходят лечение и изоляцию на дому, — рассказала министр здравоохранения Наталья Мазина.

- Возраст разный, в основном средний, есть мужчины и женщины, — отметила Мазина.

Известно, что не все случаи заражения произошли в Саратове, один или несколько зафиксированы в Аткарском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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