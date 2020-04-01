В Саратовской области на коронавирус каждый день проверяют более 200 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T12:42:00+03:00

По словам главы Роспотребнадзора, самоизоляция — это очень важно

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Сегодня, 1 апреля, в правительстве Саратовской области проходит специальный брифинг на тему коронавируса.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что ее ведомство тесно работает с правительством и всеми органами контроля, силовиками, МВД.

- За четыре дня проверено более 4 тыс. объектов разных сфер. Количество нарушителей в разы сократилось. Было 160 стало 26. Составили шесть протоколов, материалы будут переданы в суд, — рассказала Кожанова.

Также в рамках взаимодействия с Минтрансом, Росавиацией, линейным управлением на транспорте идут проверки, в том числе прибывающих самолетов и пассажиров. Напомним, ранее выявили двух нарушителей, пытающихся вылететь. Контроль идет и на границах — в Озинках досмотрено более 1 тыс. граждан.

На заседании было озвучено, что в Саратовской области на сегодня уже проведено более 3 тыс. исследований на коронавирус, из них более 200 в сутки.

- На сегодня меры профилактики — это очень важно. Это самоизоляция, в первую очередь, на благо каждого жителя, — подчеркнула Кожанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU