2020-03-30T19:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре организации в Саратове попали под суд за работу во время карантина

В саратовском аэропорту «Гагарин» выявили двух граждан на самоизоляции, собиравшихся выехать
Поделиться:
Проходит заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусуПроходит заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусуФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 марта, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Саратовской области глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что уже четыре протокола в отношении организаций о несоблюдении режима направлены в суд.

- На прошлом рейде до 12% фирм не приостановили деятельность. Сейчас только 5%, — рассказала Кожанова. Также еще готовятся протоколы от органов внутренних дел.

На заседании было отмечено, что в саратовском аэропорту «Гагарин» обнаружили двух нарушителей. Они должны были находиться в режиме самоизоляции, но попытались выехать. Гражданам вручили предписания о запрете покидать самоизоляцию.

Выявили также и троих прибывших из-за рубежа. Их проверили и тоже направили на самоизоляцию.

За два дня обследовали на коронавирус 392 человека. Пока что только одна лаборатория в Саратове занимается этим. С момента проведения исследований из 1 844 людей оказались зараженными четверо.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажир BMW погиб в ДТП с фурой под Саратовом
В Саратовскую область до закрытия границ успели въехать 27 иностранцев
Разделкин: В Саратовской области нет предприятий по выпуску настоящих медицинских масок
Саратовские УК могут обязать дезинфицировать лифты и входные двери
Четыре организации в Саратове попали под суд за работу во время карантина
Пропуска в Саратове в период самоизоляции: Кто будет выдавать и кому?
В больницу №10 Саратова поступило 500 тест-систем на коронавирус
Коронавирус в Саратове: общественный транспорт будет ходить реже
Ситуация по коронавирусу в России на 30 марта: заболели еще 302 человека
В Саратовской области после выходных открывается навигация
В трех населенных пунктах Саратовской области сняли карантин по бешенству
Дмитрия Лобанова оправдали по обвинению в получении взятки
Регионы России получат 33 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Изменение расписания движения пригородных поездов на участке Саратов-1 — Овражная
Мошенник из Среднего Урала обманул двух саратовцев почти на 100 тыс. рублей
Панков предложил поделиться идеями, какие книги стоит прочитать во время самоизоляции
Жертвам домашнего насилия в самоизоляции из Саратовской области помогут по телефону горячей линии
Библиотеки Краснопартизанского района примут участие в конкурсе Николая Панкова
В Саратов прибыли еще три троллейбуса из столицы
На даче в Затоне найден скелет
Коронавирус в Саратовской области: службы ЖКХ и администрации районов доступны только по телефону
Коронавирус в Саратовской области: учреждения соцподдержки населения работают удаленно
В Саратове на предприятии по оснащению пропуска через границу РФ сотрудники не проходили медосмотр
Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 марта 2020 года: готовятся дополнительные жесткие меры по самоизоляции
В Саратовской области за выходные поймали 27 охотников-нарушителей
В Саратове работают 23 дежурные группы в детских садах
В Саратове пропавшую семилетнюю девочку нашли в луже
Саратовский завод начал выпуск обеззараживателей воздуха