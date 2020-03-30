Четыре организации в Саратове попали под суд за работу во время карантина

30 Март 2020 2020-03-30T19:50:45+03:00

В саратовском аэропорту «Гагарин» выявили двух граждан на самоизоляции, собиравшихся выехать

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Сегодня, 30 марта, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Саратовской области глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что уже четыре протокола в отношении организаций о несоблюдении режима направлены в суд.

- На прошлом рейде до 12% фирм не приостановили деятельность. Сейчас только 5%, — рассказала Кожанова. Также еще готовятся протоколы от органов внутренних дел.

На заседании было отмечено, что в саратовском аэропорту «Гагарин» обнаружили двух нарушителей. Они должны были находиться в режиме самоизоляции, но попытались выехать. Гражданам вручили предписания о запрете покидать самоизоляцию.

Выявили также и троих прибывших из-за рубежа. Их проверили и тоже направили на самоизоляцию.

За два дня обследовали на коронавирус 392 человека. Пока что только одна лаборатория в Саратове занимается этим. С момента проведения исследований из 1 844 людей оказались зараженными четверо.

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ИСТОЧНИК KP.RU