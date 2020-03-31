Режим повышенной самоизоляции в Саратове: у жителей начнут проверять пропуска

31 Март 2020 2020-03-31T20:19:40+03:00

Проверки на наличие спецпропуска начнутся уже 2 апреля

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В правительстве Саратовской области сегодня, 31 марта, проходит заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», впервые была организована онлайн-трансляция. Аналогично сегодня прошел брифинг в Минздраве.

Как заявил председатель правительства Александр Стрелюхин, только что было подписано постановление о введении пропускной системы на территории области.

В частности, ограничения не будут распространяться на граждан со специальными пропусками.

Утверждены положения о выдачи этих пропусков. Постановление вступит в силу с сегодняшнего дня, 31 марта. Проверки людей на улицах начнутся со 2 апреля, чтобы дать предприятиям время подготовиться и выдать пропуска своим сотрудникам.

Постановление содержит перечень организаций, работники которых получат пропуска.

- Не до всех доходят наши призывы поберечь себя, своих близких. Продолжается хождение на улицах. Сегодня наблюдали большое скопление людей на набережной, в парках, — заявил председатель правительства.

Он поручил полиции до введения пропускного режима, 2 апреля, усилить работу по патрулированию.

- Кроме призывов, должно быть наказание, — заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU