Режим повышенной самоизоляции в Саратове: у жителей начнут проверять пропуска
В правительстве Саратовской области сегодня, 31 марта, проходит заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», впервые была организована онлайн-трансляция. Аналогично сегодня прошел брифинг в Минздраве.
Как заявил председатель правительства Александр Стрелюхин, только что было подписано постановление о введении пропускной системы на территории области.
В частности, ограничения не будут распространяться на граждан со специальными пропусками.
Утверждены положения о выдачи этих пропусков. Постановление вступит в силу с сегодняшнего дня, 31 марта. Проверки людей на улицах начнутся со 2 апреля, чтобы дать предприятиям время подготовиться и выдать пропуска своим сотрудникам.
Постановление содержит перечень организаций, работники которых получат пропуска.
- Не до всех доходят наши призывы поберечь себя, своих близких. Продолжается хождение на улицах. Сегодня наблюдали большое скопление людей на набережной, в парках, — заявил председатель правительства.
Он поручил полиции до введения пропускного режима, 2 апреля, усилить работу по патрулированию.
- Кроме призывов, должно быть наказание, — заявил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU