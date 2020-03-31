Брифинги саратовского Минздрава о коронавирусе перевели в онлайн-режим из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T12:44:33+03:00

На сегодняшний день в России — 2 337 случаев заболевания COVID-19

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Сегодня, 31 марта, в Минздраве Саратовской области проходит традиционный брифинг о ситуации по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для максимального режима самоизоляции его решено было провести в виде видеоконференции.

- Чтобы не подвергать здоровье риску, брифинги будут проходить в режиме онлайн, — отметил советник министра Александр Колоколов.

По данным федерального оперативного штаба, на сегодняшний день в России — 2 337 случаев заболевания COVID-19 в 73 регионах. За все время в РФ 17 смертей от коронавируса, а выздоровел 121 человек. По актуальным данным, в Саратовской области четверо заболевших.

Как сообщил на брифинге первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов, четверо саратовских пациентов находятся в стабильном состоянии, их лечение не требует дополнительных мероприятий. По его словам, они чувствуют себя нормально.

- Поэтому будем надеяться, что и дальше их состояние не будет ухудшаться, — заметил первый замминистра.

Пока что в регионе, по данным на сегодня, за 3 392 людьми установлено наблюдение, а с 1 908 — снято.

ИСТОЧНИК KP.RU