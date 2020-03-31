Роспотребнадзор: Весной концентрация вирусов снижается, но доверяться погоде не стоит
Сегодня, 31 марта, на онлайн-брифинге министерства здравоохранения Саратовской области по противодействию коронавирусу замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева ответила на вопрос корреспондента «КП-Саратов» «Есть ли подтвержденные данные о влиянии погоды на распространение вируса. Если да, то наступившая теплая погода поможет в борьбе с ним?».
- Новый коронавирус активно изучается. Если брать общую группу респираторных вирусов, то считается, что их концентрацию снижают природные факторы: хорошее проветривание и уровень инсоляции (то есть солнечного освещения), — заметила Матвеева.
Однако, по ее словам, доверяться только погоде не стоит. Саратовцам посоветовали соблюдать режим самоизоляции, меры гигиены и дезинфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU